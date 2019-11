Baunei. Non accetta l’abbattimento dei suoi maiali: un allevatore impugna l’arma e spara

L'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana stava operando nelle campagne ogliastrine

Di: Redazione Sardegna Live

Un allevatore di Baunei, disperato, ha impugnato un’arma e ha sparato in aria. Non accettava che L'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana stesse abbattendo maiali allo stato brado.

L'allevatore, secondo le prime informazioni, si sarebbe barricato in un ovile sostenendo di non voler scendere a compromessi finché non cesseranno gli abbattimenti dei suoi maiali.

La notizia in Ogliastra, e non solo, si è diffusa velocemente. Sul Facebook un utente scrive: «A Baunei, durante l’ennesimo abbattimento insensato, illegittimo e ingiustificato, un pastore porcaro, esasperato da continue vessazioni e soprusi degli assassini europei e di Stato italiano e regionale, ha sparato contro le forze di sterminio dell’Unità di progetto. Auspichiamo che non avvenga niente di grave e che la situazione si ricomponga al più presto. Solidarietà per nei ocnfronti dell’uomo e di tutte quelle persone rimaste vittima di questa devastante decisione, volta a ridurre drasticamente le auto produzioni alimentari».





Quindici giorni fa in Sardegna era arrivato il Commissario europeo alla Salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, che aveva incontrato il presidente della Regione Christian Solinas e invitato a non abbassare la guardia sul virus.