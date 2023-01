Chiaramonti. Dopo scadenza dei contratti Usca torna il medico di base

Affidato l'incarico alla dottoressa Irene Sechi. Il servizio sanitario era stato interrotto il 31 dicembre 2022

Di: Redazione Sardegna Live

A Chiaramonti torna il medico di base. Il comune ha affidato, in via eccezionale ed emergenziale, il mandato alla dottoressa Irene Secchi per l'attivazione temporanea dell'ambulatorio di continuità assistenziale diurno.

"Dopo numerose interlocuzioni con la ASL di Sassari, siamo riusciti a far riattivare il servizio di assistenza medica per i pazienti di Chiaramonti sprovvisti di medico di base", si legge in una nota del Comune.

Il servizio era stato interrotto il 31 dicembre 2022, una volta scaduti i contratti dei medici Usca. Così, dal primo giorno del 2023 fino ad oggi, 9 gennaio, il servizio medico a Chiaramonti è rimasto scoperto. Decisivo per il ripristino l'intervento del dottor Piero Delogu, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sassari.

Il Comune in una nota ringrazia il dottor Delogu "per l’impegno e la celerità nell’aver trovato una soluzione per il grave disagio che stanno vivendo i nostri concittadini" e "la dottoressa Irene Secchi per la disponibilità nel prendere servizio nel nostro comune".

Giorni e orari di servizio sono i seguenti: lunedì 9 gennaio 2023 dalle ore 9 alle 12; venerdì 13 gennaio dalle 17 alle 20; lunedì 16 gennaio dalle 8 alle 11; giovedì 19 gennaio dalle 17 alle 20; martedì 24 gennaio dalle 8 alle 11.