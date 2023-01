Cagliari. Senza patente alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione

Un 23enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale nel quartiere Is Mirrionis

Di: Redazione Sardegna Live

Durante l’attività di presidio del territorio gli agenti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari hanno intimato l’alt ad un’auto nel quartiere Is Mirrionis. A richiesta dei documenti di guida, il conducente, un 23enne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine, è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita.

A seguito di ulteriori accertamenti, inoltre, il veicolo è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a fermo e sequestro, in quanto già sanzionato per le stesse violazioni. Per questo motivo è stata revocata la custodia al conducente e confiscato il veicolo, mentre il 23enne è stato denunciato per la reiterazione nella guida senza patente.