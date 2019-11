Scoperti due allevamenti clandestini di suini a Sestu e San Gavino Monreale

L’operazione è stata condotta dal personale del Corpo Forestale - Ispettorato di Cagliari

Di: Antonio Caria

Due allevamenti clandestini di suini. È quanto hanno scoperto, in due distinte operazioni del Corpo Forestale - Ispettorato di Cagliari.

Nel primo, situato nelle campagne di Sestu (località ”Is Fundalis”), a ridosso della strada statale 131, scoperto durante un controllo contro le discariche abusive, erano presenti 30 maiali. Dagli accertamenti e secondo quanto riferito dalla Forestale, è emerso che l’allevamento era abusivo e privo di controlli sanitario perché non censito come azienda zootecnica.

Per il conduttore, un meccanico di Sestu, è scattata la sanzione di 10mila euro mentre l’allevamento è ora sottoposto a sorveglianza sanitaria

Stesse modalità per il secondo, in località “S’Ibiscedda”, zona agricola del comune di San Gavino Monreale, dove sono stati scoperti all’ interno di un recinto un allevamento di 59 suini. Anche in questo caso, a seguito del controllo, l’allevamento era privo di codice aziendale e senza alcun controllo sanitario.

Anche in questo caso è stata comminata all’allevatore una sanzione di 10mila euro, oltre che al sequestro sanitario dell’allevamento.