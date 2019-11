Valorizzazione dei siti archeologici e artistici sardi, ecco l’intesa Regione-Polo Museale

Chessa: “Dare la giusta rilevanza europea e mondiale alla Sardegna”

Di: Antonio Caria

È stata siglata ieri l’intesa tra la Regione e il Polo museale della Sardegna per un programma di di valorizzazione dei tesori archeologici e artistici dell’Isola. La firma all’accorso è stata posta dall’assessore del Turismo, Gianni Chessa, e dalla direttrice del Polo museale, Giovanna Damiani.

“È una collaborazione importante – ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas – mirata alla conoscenza e alla divulgazione delle nostre straordinarie ricchezze culturali. Il progetto, già avviato con un protocollo tra Regione e Mibact, ha avuto il suo momento culminante nel Convegno internazionale “Le Civiltà e il Mediterraneo” e nella mostra al Museo archeologico nazionale e Palazzo di Città. È un esempio concreto di sinergia tra Istituzioni perché la Sardegna abbia la giusta rilevanza nel panorama della cultura europea e mondiale, dimostrandosi un attrattore di assoluta rilevanza”.

“La collaborazione si concretizzerà in diverse iniziative in alcuni dei musei più importanti del mondo. Porteremo avanti un lavoro condiviso, unitario e rispettoso delle specifiche competenze – ha concluso Chessa – per promuovere nel migliore dei modi la nostra storia archeologica e artistica”.