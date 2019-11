Sulcitana, oggi un trasporto eccezionale: previste limitazioni al traffico

Ecco quali

Di: Antonio Caria

A causa di un trasporto eccezionale, previsto dalle 10.00 alle 12.30 di oggi, sono previste delle limitazioni al traffico sulla strada statale 195 “Sulcitana”, nella carreggiata in direzione Pula in prossimità del ponte de ‘La Scafa’, all’interno del territorio comunale di Cagliari.

Quest’ultima rimarrà chiusa per intervalli non superiori a 20 minuti. In direzione opposta (nella carreggiata in direzione Cagliari) rimarranno attive le limitazioni attualmente in vigore istituite per lavori di ripristino dei giunti.

Sul posto opereranno il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti.