Amici di Maria De Filippi: entra nella scuola la ballerina di Sorso Eleonora Cabras

Colpo di scena al rientro delle feste natalizie: Raimondo Todaro chiede un banco per la "latinista" sarda

Di: Redazione Sardegna Live

Eleonora Cabras, 19enne di Sorso, è la nuova allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

A chiedere un banco per lei è stato il maestro Raimondo Todaro.

Come rivelato nei giorni scorsi dalle anticipazioni TV della puntata andata in onda oggi, domenica 8 gennaio, la ballerina di Sorso ha convito la giuria dei professori chiamati ad esprimersi in favore o no della new entry. Eleonora ha ottenuto il sì della commissione, ad eccezione della maestra Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi, contrari alla sua entrata.

La puntata, in onda dalle 14:00 su Canale 5, era stata registrata il 4 gennaio 2023. Prima delle vacanze natalizie Raimondo Todoro aveva chiesto di lavorare insieme alla ballerina, sempre di danze latine, Aurora Ranvestel, reduce però da un infortunio al ginocchio, ancora non superato. Al rientro dalle feste, quindi, il maestro si è presentato con il nome di un’altra candidata: Eleonora Cabras.

La ballerina entrerà nella scuola al termine dei giorni previsti di quarantena.

Foto Instagram Eleonora Cabras