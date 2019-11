Narbolia. Resta in carcere il 78enne che uccise la moglie

Respinta richiesta domiciliari. Nuova udienza dal Gup il 3 dicembre

Di: Ansa

Resta in carcere il 78enne Giovanni Perria, l'ex emigrato di Narbolia accusato di aver ucciso la moglie di origini tedesche, Brigitte Pazdernik, scomparsa nell'ottobre dello scorso anno dalla sua casa e trovata cadavere dopo alcuni giorni.

Rinchiuso nel carcere di Massama dal 24 gennaio scorso, Perria - difeso dall'avvocato Antonello Spada - aveva chiesto prima al Gip e poi ora alla Gup del Tribunale di Oristano, Annie Cecilie Pinello, una mitigazione della custodia cautelare.

Il 7 novembre, quando si è aperta l'udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio dell'indagato, il difensore aveva chiesto un'attenuazione della misura cautelare, ritenendo che il 78enne - ormai in precarie condizioni di salute - non fosse in grado né di fuggire né eventualmente di reiterare i reati.

Si proseguirà il 3 dicembre quando la Gup Pinello deciderà se mandare a processo l'imputato davanti alla Corte d'Assise di Cagliari, visto che non sono stati chiesti riti alternativi.