La comunità di Mamoiada in lutto, il cordoglio di tutta la Sardegna per Bastiano Canu

Il giorno prima dell’Epifania la tragedia che ha lasciato sgomento il paese barbaricino e non solo

Di: Redazione Sardegna Live

“In questo momento le parole sono veramente poche per descrivere lo stato di tutti noi davanti a tale tragedia”. Con queste parole e un cuore spezzato il gruppo delle maschere della Pro loco di Mamoiada ha voluto salutare sui social Bastiano Canu, scomparso improvvisamente durante una trasferta del gruppo in Friuli Venezia Giulia.

61 anni, sposato e padre di due figli, Canu è deceduto per un malore accusato in albergo. Con il gruppo di Mamoiada avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione in programma ieri a Sappada. Sgomento nel paese barbaricino, dove la notizia è arrivata in fretta.

“Un mese fa eravamo così, sul tetto bel mondo allegri e sorridenti consapevoli di aver realizzato qualcosa più di un sogno…dicevi che dopo questa poche erano le esibizioni che avremo potuto fare di pari livello…be’ ti immaginiamo lassù sorridente e allegro con la tua bontà ed eleganza a mettere ordine e allegria. Perdiamo un patrimonio ineguagliabile di folklore, volontariato e una bella persona sempre a disposizione per il prossimo. Un abbraccio a tutta la famiglia che non possono che essere fieri ed orgogliosi di averti avuto esattamente come lo siamo noi di ogni secondo che ci hai donato” si legge sempre nel post pubblicato sulla pagina Fb del gruppo di Mamoiada. “Issohadore una volta…issohadore per l’eternita…Che la terra ti sia lieve Bastia’”.