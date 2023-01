Ozieri. Arriva la conferma dell'Asl: “Il pronto soccorso chiude alle 20”

“Per l’assenza improvvisa e non programmabile del personale in servizio”. Chiusura nelle ore notturne sino al 16 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

“In seguito all’assenza improvvisa e non programmabile del personale in servizio, si comunica alla popolazione che per ragioni contingenti il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Segni” di Ozieri dalla giornata di oggi e sino al rientro in servizio del personale, e comunque entro la data del 16 gennaio, resterà chiuso nelle ore notturne”. Lo rende noto l’Asl di Sassari, confermando così la notizia già data dai sindacati.

“Il servizio di PS di Ozieri verrà garantito dalle ore 08.00 alle ore 20.00: la Asl di Sassari ha provveduto ad inviare la comunicazione alla rete di Emergenza-urgenza regionale. Tra le strade percorse dell’azienda per evitare la chiusura notturna, lo scorrimento della graduatoria, pubblicata da Ares in data odierna (determina n. 37 del 5.01.2023), del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di medici di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza – si legge ancora nella nota dell’Asl sassarese - Qualora si riuscisse a riattivare prima il Servizio, la popolazione verrà tempestivamente avvisata”.