La formazione Animas a Quartucciu con “Cantaus a Su Messia”

Domani sera appuntamento alla Domus Art

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, venerdì 6 gennaio, alle 19 alla Domus Art di Quartucciu la Formazione Animas inaugura la prossima stagione musicale 2023 col Tour "Campos", anticipazione del secondo lavoro discografico da cui prende il nome: un titolo che apre musiche e composizioni a nuove sonorità e arrangiamenti, ed evoca il senso di libertà in una natura incantata nei grandi campi della Sardegna. Liberi di essere, liberi di pensare, come il loro modo di fare musica, stilisticamente personalissimo e mai banale.

“Domani assisterete a un Concerto di emozioni espresse in armonia da voce, chitarra, e strumenti della tradizione sarda” promettono dalla formazione. Ai canti tradizionali di Don Pietro Casu e ai grandi classici di Sardegna come "Su Pitzinneddu" verranno affiancati alcuni brani d'autore in limba scritti dalla stessa cantante Sabrina Sanna e musicati dal Maestro Alessandro Melis, fioriti magistralmente dagli strumentisti e musicisti, i Maestri Marco Bande e Matteo Piras.