Gli studenti di Tortolì a tu per tu con le istituzioni scolastiche e comunali

Gli studenti a confronto con gli adulti in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia

Di: Redazione Sardegna Live

Gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Monte Attu a Tortolì a confronto con le istituzioni.

I ragazzi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia hanno incontrato il primo cittadino di Tortolì Massimo Cannas, l’assessore alle politiche giovanili Emanuela Laconca e il dirigente scolastico Luca Arca e Don Evangelista Tolu, vice parroco della Parrocchia di Monte Attu.

A volere l’incontro sono stati proprio gli studenti con i quali si è discusso dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, diritti riconosciuti anche ai bambini.

Tante le domande e le curiosità poste alle istituzioni. Gli amministratori hanno spiegato il lavoro dei servizi sociali comunali relativamente alle famiglie svantaggiate attraverso contributi per acquistare libri scolastici o il rimborso spese viaggio e riguardo le persone diversamente abili. Sul servizio di scuolabus è stato spiegato perché non è più presente a causa di una normativa nazionale che prevede che i costi ricadano interamente sulle famiglie, non ci sono le condizioni quindi perché troppo elevato e infine perché la legge prevede che sia attivato in base a un determinato numero di chilometri di distanza dalle abitazioni alla scuola.

“A volte quando qualcuno si comporta male la maestra dice: ti mando dal preside. Ma cosa succede? Io mi spavento”. E’ stata la domanda di una studentessa rivolta al dirigente Arca che ha rassicurato tutti: “Non vi succede nulla di grave, il compito della scuola non è quello di punirvi ma invitarvi a ragionare sui comportamenti scorretti e darvi gli strumenti educativi che vi permettano di acquisire quelle competenze chiave di base per vivere la complessità che ci circonda in modo costruttivo”.

Richieste anche sull’attrezzatura scolastica in particolare tecnologico digitale. La bella notizia data dal Dirigente scolastico riguarda un finanziamento che permetterà di realizzare un nuovo laboratorio di informatica con 18 postazioni nella scuola di Monte Attu.

E ancora al parroco la domanda “Cosa fa la chiesa per i bambini? Don Evangelista ha raccontato le attività ludiche ed educative della Parrocchia che guida insieme a Don Mariano, un luogo dove possono esprimersi giocando e imparando gli insegnamenti dei principi cristiani: la condivisione, il rispetto per prossimo, aiutare chi è in difficoltà in uno spirito di fratellanza e solidarietà. In parrocchia inoltre sono attivi dei percorsi di studio per coloro che hanno bisogno di recuperare materie scolastiche.

I ragazzi hanno poi consegnato al Sindaco una cartina di Tortolì dove hanno segnalato con il colore rosso quelle che per loro sono le problematiche del territorio (per esempio dove manca o c’è poca illuminazione), e le zone verdi che a loro piacciono come la Sughereta perché c’è molto verde e ci sono i giochi.

Si sono lasciati con una promessa: rivedersi a fine anno scolastico per aggiornarsi sugli interventi da loro segnalati.

A fine mattinata si è tenuta un’esibizione strumentale di brani musicali, nel pomeriggio una rappresentazione teatrale “Diritto ad avere diritti” delle classi seconde sezioni a, b e c della scuola secondaria di primo grado di Monte Attu.