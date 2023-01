Ozieri. Mancano i medici, il pronto soccorso chiuso la notte

Denuncia dei sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Tutto questo è inaccettabile”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Pronto soccorso dell'ospedale di Ozieri resterà chiuso nelle ore notturne per mancanza di medici. A denunciarlo sono i sindacati della sanità, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: "Ci è pervenuta la comunicazione che sarebbe stata disposta la chiusura nelle ore notturne del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ozieri, tutto questo è inaccettabile", sostengono i segretari territoriali Toto Terrosu, Antonio Monni e Augusto Ogana.

"Causa di questo sarebbe la carenza di personale medico, per cui il servizio garantirà prestazioni solo dalle ore 8 alle ore 20. Auspichiamo che si trovino soluzioni immediate affinché si scongiuri l'ennesimo taglio dei preziosi e indispensabili servizi per il territorio di Ozieri, già depauperati dalle precedenti scelte come la chiusura dell’Unità operativa di Neurologia", continuano i sindacati.

"Inoltre la chiusura notturna del pronto soccorso a Ozieri provocherebbe un ulteriore sovraffollamento dei pronto soccorso di Sassari e Alghero, con un aggravamento delle già lunghe e inaccettabili attese da parte dei cittadini. Infine - concludono i sindacati - nel caso siano disposti ricoveri, questi andrebbero a gravare sui pochi posti letto disponibili nelle rispettive Unità operative di Medicina e Chirurgia".