Morto in casa a Macomer: il corpo di un 71enne trovato in avanzato stato di decomposizione

L'uomo era di Sassari. Nessun segno sul corpo, esclusa morte violenta

Di: Redazione Sardegna Live

Triste scoperta nella camera da letto di un'abitazione di Macomer, dove è stato trovato il corpo senza vita di un anziano 71enne, in avanzato stato di decomposizione. Si chiamava Arnaldo Garau, originario di Sassari.

Dopo le prime ispezioni sul corpo è stata esclusa la morte violenta: pare che si tratti di cause naturali. A lanciare l'allarme è stata una parrucchiera che opera nelle vicinanze: dopo aver sentito un forte odore proveniente dalla casa ha contattato le forze dell'ordine.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Macomer, coordinati dal tenente Francesco Colapietra, per capire come mai l'uomo si trovasse a Macomer.