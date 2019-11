Corso Umberto chiuso al traffico per un’intera mattinata

Gli operai Enel dovranno eseguire lavori di manutenzione

Di: Redazione Sardegna Live

Traffico bloccato per lavori in corso.

Martedì 26 novembre, dalle 9 alle 13, in un tratto della via principale di Tortolì che va dall’incrocio di via Mameli a quello con via Cagliari verrà istituito il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli. L'intervento è necessario per permettere agli operai Enel di effettuare dei lavori di manutenzione.

A conclusione lavori la circolazione potrà riprendere regolarmente.