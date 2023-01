Per infrastrutture e trasporti 230 milioni dal governo. Solinas: “Ridurremo gap che frena la Sardegna”

Dal governo importanti risorse destinate alla Sardegna per la realizzazione di opere infrastrutturali e per il potenziamento dei collegamenti marittimi

Di: Redazione Sardegna Live

“È un segnale concreto di attenzione e l’immediato riscontro, in termini di benefici per i Sardi, di un solido e rinnovato rapporto instaurato con il Governo. Con il Ministro Salvini abbiamo fissato le tappe e avviato un percorso condiviso per ridurre quel gap infrastrutturale che è un freno per l’intero sistema Sardegna”. Il Presidente della Regione, Christian Solinas, esprime così la sua soddisfazione per l’annuncio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle ingenti risorse, oltre 230 milioni di euro, destinate alla Sardegna per la realizzazione di opere infrastrutturali e per il potenziamento dei collegamenti marittimi.

“La nostra Isola – prosegue il Presidente – ha bisogno di infrastrutture e di tempi brevi per la loro programmazione e realizzazione. Con il Ministro ho già avuto negli ultimi mesi due importanti incontri, con un focus specifico prima sulle dighe poi sul sistema viario, per mettere a punto una roadmap che ci consenta di riavviare le grandi opere pubbliche e di portare a termine le incompiute ereditate dalle precedenti amministrazioni. E oggi è arrivata un’immediata risposta positiva, che conferma l’impegno del Governo a sostenere la Sardegna e a intensificare il rapporto con la Regione”.

"Buone notizie per la Sardegna. A due mesi dall'insediamento del ministro Salvini, il Mit ha pubblicato una graduatoria per oltre 163 milioni di euro per l'ammodernamento delle flotte navali e per nuove costruzioni a basso impatto ambientale, che miglioreranno i collegamenti da e per i porti dell'isola - Commenta il deputato Dario Giagoni, coordinatore della Lega in Sardegna - Risorse che si sommano ai quasi 72 milioni stanziati per interventi Anas, volti alla messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade principali della Sardegna, la SS 131 e la SS 126. Il 2023 - osserva - sarà un anno di ripartenza, grazie a opere tanto attese per la mobilità dei sardi e per lo sviluppo della nostra regione".