Domani “Porte aperte in Piazza d’Armi”

Alle 10.00 Ingegneria e Architettura darà il benvenuto a matricole e studenti delle superiori

Di: Antonio Caria

Si terrà domani 22 novembre dalle 10.00 la giornata di accoglienza “Porte aperte in Piazza d’Armi”. Per l’occasione la Facoltà di Ingegneria e Architettura darà ufficialmente il benvenuto agli studenti delle scuole superiori e alle matricole che arriveranno dall’area metropolitana di Cagliari, ma anche da Porto Torres, da Muravera, da Sanluri, Sorgono e Isili.

Il ruolo di “Cicerone” toccherà agli studenti già iscritti alla Facoltà che guideranno i “Nuovi iscritti” alla conoscenza delle sfide odierne e future nelle discipline insegnate.

Il pomeriggio, dalle 15.30 sino alle 23.00, sarà invece dedicato alle matricole, ma anche agli altri iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale: previste attività informative sui programmi di mobilità internazionale (Erasmus Studio, Erasmus Traineeship, Globus) e sulle attività delle associazioni studentesche (fra cui AEGEE, ESN) ma anche sulle attività di tesi e tirocinio disponibili nei diversi corsi di studio e sull’offerta di lauree magistrali della facoltà.

Dalle 18.00 ci sarà l’apertura del Bar Unica 2.0 e un concerto organizzato nel piazzale.

“Si tratta di una iniziativa che la Facoltà sta sperimentando – hanno dichiarato gli organizzatori – e che mira ad avviare un rapporto più diretto sia con le scuole superiori sia con i nostri studenti. Verranno aperte le porte del Campus per coinvolgere le matricole e gli studenti delle scuole, in momenti diversi a loro dedicati, invitandoli a scoprire le molteplici e differenti caratteristiche della professione dell’ingegnere e dell’architetto attraverso le testimonianze dirette di docenti e studenti. Non si tratta, quindi, di presentare i corsi di studio, compito delle Giornate di Orientamento organizzate dal nostro Ateneo, ma di presentare una professione che, nell’affrontare le sfide del futuro, è ormai molto diversa da quanto si manifesta nei luoghi comuni che popolano l’immaginario degli studenti. Ci proponiamo, quindi, che questo possa essere l’inizio di un percorso di scoperta che aiuti lo studente a trovare la propria vocazione e a capire che quello dell’ingegnere o dell’architetto è un lavoro che riserva innumerevoli sfide, appassionanti e coinvolgenti”.