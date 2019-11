Caminera Noa: “Le ultime due giunte in Sardegna hanno decretato la morte della sanità pubblica sarda”

Luana Farina: “Il gioco al massacro ormai è fatto”

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, il Governatore della Regione Christian Solinas ha fatto visita al Mater Olbia.

Da tempo, ormai, la struttura ospedaliera di Olbia è al centro delle critiche di Caminera Noa non ultima la visita di ieri del presidente regionale. “Le ultime due giunte in Sardegna – ha dichiarato la portavoce Luana Farina – hanno decretato la morte della sanità pubblica sarda, trasformando ospedali che erano eccellenze, va seconda dei casi, in pronto soccorso o lunga degenza. Di cosa ci si meraviglia se i nostri giovani e bravi medici, preferiscono rifiutare? È ovvio che cercano il meglio fuori Sardegna oppure in Sardegna in strutture private, come il Mater Olbia, ben foraggiato con milioni di euro della regione Sardegna, sottratti alla sanità pubblica”.

“Il gioco al massacro ormai è fatto – denuncia la portavoce , sia dalla classe politica sarda, sia da quella di Roma che ha firmato con la destra e la sinistra i primi finanziamenti, poi col governo Lega/ Cinque Stelle,il decreto salva proroghe, valido fino al 2021.

“Le strutture sanitarie pubbliche sono state scientemente chiuse o depotenziate, per giustificare – conclude – i finanziamenti a quelle strutture private che nel frattempo sono diventate eccellenze con i soldi dei contribuenti sardi! Questa è la vergogna più grande”.