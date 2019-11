Arbatax. Una nuova luce per il borgo marinaro

Piovono soldi per l’efficientamento energetico

Di: Redazione Sardegna Live

Ad Arbatax arriva un contributo di novantamila euro, a fondo perduto, che il Comune utilizzerà per la sostituzione dei lampioni dell’illuminazione pubblica del borgo marinaro ogliastrino.

Il finanziamento è stato concesso dal ministero dello Sviluppo economico ed è mirato proprio per gli interventi di efficientamento energetico.

Verranno sostituiti i lampioni nella via Lungomare, dalla Torre San Miguel fino al porto e quelli di piazza Colombo e Moresca. Un nuovo volto per uno dei borghi più amati e apprezzati da turisti e non solo.