Esplode una bombola di gas in un’abitazione, grave un 50enne. Sul posto i Vigili del Fuoco. VIDEO

Un boato fortissimo, sentito in tutto il centro abitato: il ferito è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Di: Alessandro Congia

L’esplosione di una bombola di gas, in un’abitazione di Serdiana, in via Verdi, ha provocato diverse gravi ustioni ad un 50enne di Serdiana.

La vittima è stata trasportata dall'Elisoccorso nel reparto grandi ustionati dell'ospedale civile di Sassari, mentre sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale: i Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio.

VIDEO