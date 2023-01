Cagliari: 1000 euro di elettrodomestici rubati, ma il furto è stato ripreso dalle telecamere

La polizia arresta due uomini

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Volanti di Cagliari hanno tratto in arresto due uomini per il reato di furto aggravato in concorso tra loro. Intorno alle 17 i poliziotti sono intervenuti presso un’attività commerciale in viale Monastir dove era stata segnalata l’intrusione di due individui all’interno dei locali. Quando gli Agenti sono arrivati sul posto avrebbero sorpreso uno dei due davanti ad un cancello scorrevole aperto.

L’uomo, un 32enne residente nell’hinterland metropolitano, già noto agli operatori, non avrebbe saputo dare giustificazioni circa la sua presenza sul posto. I poliziotti, pertanto, avendo il sospetto che in realtà il soggetto fungesse da “palo”, hanno proceduto a controllare l’area circostante, individuando una seconda persona nel retro dell’edificio.

Questi, accortosi della presenza dei poliziotti, avrebbe tentato la fuga in direzione dei campi limitrofi, fino a quando un altro equipaggio nei paraggi è riuscito a bloccarlo. Anche quest’uomo, un cagliaritano di 40 anni, è stato identificato ed è noto per i precedenti di polizia.

I poliziotti hanno proceduto immediatamente alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, che hanno ripreso alcune fasi del furto e dalle quali avrebbero potuto riconoscere i due uomini intenti a spingere un carrello con degli articoli prelavati dagli scaffali, in direzione dell’uscita.

A ridosso della recinzione perimetrale sono stati rinvenuti sei aspirapolvere, quattro friggitrici ad aria e due forni, per un valore totale di 1.100 euro. Tutti gli articoli, ancora intatti nella loro confezione, sono stati restituiti dopo la denuncia presentata del responsabile.

I due sono stati tratti in arresto e al termine dell’udienza di convalida tenutasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura.