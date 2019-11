Prendas de Ittiri mette in mostra le ricchezze del paese

Dal 22 al 24 novembre si rinnova l'importante vetrina di promozione dell'agroalimentare e dell'artigianato

Di: Redazione Sardegna Live, foto prendasdeittiri.it

Si rinnova l'appuntamento con Prendas de Ittiri, l'importante vetrina dell'agroalimentare e dell'artigianato che mette in mostra le ricchezze dell'importante centro del Coros. L'evento andrà in scena quest'anno dal 22 al 24 novembre coinvolgendo ospiti e visitatori in un'alternarsi di esposizioni e dimostrazioni, degustazioni ed esibizioni.

Venerdì 22 novembre alle 16, presso la Biblioteca Francescana, si terrà la presentazione della ceramica restaurata dello scultore Giuseppe Silecchia, a cura dei Lions Club Ittiri. Seguirà l'esibizione del Coro femminile Nostra Signora di Monserrato. Alle ore la passeggiata inaugurale “Dae Domo in Domo” e la visita alle case di riposo con la presenza della cantante Annamaria Puggioni. In chiusura di serata l'aperitivo di apertura ufficiale della manifestazione e saluto del Sindaco.

Sabato, dopo l'apertura delle esposizioni presso le “Domos de Prendas”, gli intrattenimenti itineranti a cura di Gruppo folk San Pietro, Coro Santa Rughe e Gruppo musicale Fantafolk. Seguiranno giochi di poesia per adulti e bambini, a cura dell’associazione “Progetto OTTOBRE in POESIA” e l'esibizione della Funky Jazz Orkestra di Berchidda.

Nel pomeriggio il 3° Torneo di basket “Prendas dei Ittiri”, a cura di ASD Basket San Francesco e il 14° Torneo di S3 minivolley “Prendas de Ittiri”. Alle 16 la rappresentazione teatrale “A segus de s’avréschida e su chenadórzu”, a cura di Iter Teatro e Giovanna Casiddu.

Domenica la festa riprenderà in mattinata con l'apertura delle esposizioni presso le “Domos de Prendas”. Si terrà poi l'imperdibile evento "A Missa in munnedda", la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco alla quale tutta la popolazione è invitata a partecipare sfoggiando la tipica “munnedda” o l’abito tradizionale di Ittiri. Nel corso della celebrazione si esibirà il Coro polifonico San Francesco.

Nel pomeriggio si esibiranno il gruppo folk Ittiri Cannedu, il Coro di Ittiri e il Gruppo musicale Fantafolk. Seguirà lo spettacolo Prendas e Sonos, suoni e balli della tradizione sarda con Francesco Deiana, Tore Matzau, Giovannino Marreu, Totore Chessa, Pietro Tanda, Massimiliano Soru, Gianluca Chessa. E poi ancora appuntamento con “Il sentiero delle Parole”, poeti, versi, musica. Da Ittiri al resto del mondo, quattro tappe suggestive a cura del Progetto "OTTOBRE in POESIA".

Alle 18 lo spettacolo poetico musicale “La vera storia degli elementi Terra-Aria-Acqua-Fuoco. UNA STORIA D’AMORE” testi, regia,voce narrante di Leonardo Omar Onida, musiche di Beppe Dettori, a cura del Progetto "OTTOBRE in POESIA".

