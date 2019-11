Danni causati dal maltempo. Gabriella Murgia. “Alla Sardegna oltre un milione e mezzo di euro”

L’Assessora all’Agricoltura sui pagamenti agricoli: “Accelerare le procedure”

Di: Antonio Caria

“Anche la Sardegna otterrà gli indennizzi per i danni causati agli agricoltori dalle calamità naturali”. Ad annunciarlo è stata l’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha partecipato, oggi a Roma, alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e a un incontro con il ministro Teresa Bellanova.

“Si tratta di risorse per oltre un milione e mezzo di euro prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale – ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas – che serviranno a compensare i danni provocati dal maltempo nelle nostre campagne”.

“Abbiamo proposto, con altre Regioni, – queste ancora le sue parole – di applicare al solo comparto ovicaprino il decreto che prevede l’obbligo di monitoraggio della produzione, evitando così appesantimenti burocratici al comparto vaccino e inutili allungamenti nell’approvazione del decreto attuativo che più ci riguarda. “È un provvedimento particolarmente atteso perché rende operativo il regolamento comunitario del 2013 per quanto riguarda le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Questo punto sarà inserito all’ordine del giorno della prossima Commissione Politiche agricole, il Ministero nel frattempo ne valuterà l'accoglimento”.

Per quanto riguarda la velocizzazione dei pagamenti diretti agli agricoltori. “Abbiamo chiesto al direttore di Agea, Gabriele Pagliardini, di accelerare le procedure. Al momento sono bloccate oltre 12mila domande”

Sul fronte della pesca, la Murgia ha rimarcato come “Bisogna valutare la possibilità di prevedere, in caso di fermo biologico disposto per tutelare le specie in sofferenza, come ad esempio il riccio di mare, l’aragosta e altre, interventi di sostegno su misura per garantire la salvaguardia delle risorse marine con giuste compensazioni per i nostri pescatori”.