Tortolì. Amianto: incontro informativo per le imprese

Gestione del Portale amianto per la trasmissione on line delle notifiche

Di: Redazione Sardegna Live

Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Assl di Lanusei, in collaborazione con Sardegna It, promuove un incontro informativo con le imprese che eseguono interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto.





L’incontro verterà sulla gestione del Portale Amianto per la trasmissione on line delle notifiche e dei piani di lavoro ex art. 250 e art. 256 D.Lgs 81/08 per i lavori di bonifica da effettuare e della relazione annuale ex art. 9, c. 1, L. 257/92 descrivente a consuntivo le attività di bonifica realizzate.





L’appuntamento è fissato per venerdì 22 novembre, alle 10, presso la sala polifunzionale aziendale del Dipartimento di salute mentale e dipendenze, in via Monsignor Carchero a Tortolì.



L’iniziativa è promossa in attuazione all'Azione P-7.4.2 "Semplificazioni nella trasmissione di documentazione e nell'accesso alle attività di informazione e assistenza da parte delle imprese", Attività P-7.4.2.3 "Realizzazione e attivazione piattaforma, facente capo all'informatica amianto".

Per informazioni chiamare lo S.Pre.S.A.L. al numero 0782 624960.