A fuoco l’auto dell’ex calciatore Langella

Il rogo è scoppiato verso le 3 e ha carbonizzato la Range Rover

Di: Ansa

I carabinieri della Compagnia di Porto Torres indagano sull'incendio che durante la notte ha distrutto l'auto dell'ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, Antonio Langella.

Il rogo è scoppiato verso le 3 e ha carbonizzato la Range Rover dell'ex giocatore rossoblù, parcheggiata proprio davanti all'ingresso della sua abitazione, in via dei Ginepri, a Porto Torres.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi riscontri pare non siano strati trovati inneschi, ma le indagini dei militari sono in corso e non è esclusa alcuna ipotesi.