Le 'Sardine' arrivano anche in Sardegna: flash mob a La Maddalena

Movimento che si contrappone all'ideologia della Lega e di Matteo Salvini

Di: Ansa

L'onda lunga delle 'Sardine' arriva anche in Sardegna, dove è nato il gruppo "Sardine sarde in movimento" che si contrappone all'ideologia della Lega e di Matteo Salvini. Un movimento apartitico sulla scia della mobilitazione di Bologna lo scorso 15 novembre, in occasione del comizio del leader leghista in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, e il bis del movimento con il flash mob a Modena, eventi che hanno richiamato in piazza migliaia di persone.

Nell'Isola le Sardine, per ora, si sono ritrovate al motto di "La Sardegna non si Lega" sullo spazio virtuale del web all'interno di un gruppo Facebook che, in poco meno di 24 ore, ha ottenuto l'adesione di oltre 11mila persone.

Già programmato il primo appuntamento: un flash mob a La Maddalena, sabato 30 novembre dalle 18 alle 18.30, in piazza Garibaldi. L'obiettivo è riuscire a concentrare sull'isola dell'Arcipelago almeno 300 Sardine.

Foto copertina tratta dalla pagina Fb Sardine