Stamattina a Iglesias le nozze dell’attore Daniel Baldwin

La wedding planner Francesca Pittau: “Un grande onore per la mia agenzia. Abbiamo chiuso in bellezza la stagione wedding con un matrimonio d’eccezione”

Di: Alessandra Leo

In una soleggiata Iglesias, tra i bellissimi addobbi floreali e quelli natalizi, piazza Municipio questa mattina era gremita di gente in occasione dell’attesissimo matrimonio dell’attore, regista e produttore americano Daniel Baldwin, che ha scelto il capoluogo sulcitano per sposare la sua amatissima D’Asia.

Le nozze sono state celebrate dal sindaco Mauro Usai proprio di fronte alla splendida e suggestiva cattedrale di santa Chiara, uno dei simboli di spicco della cittadina, e organizzate dalla nota e apprezzatissima wedding planner iglesiente Francesca Pittau.

Sardegna Live l’ha incontrata subito dopo la celebrazione delle nozze: “Abbiamo chiuso in bellezza la nostra stagione wedding con un matrimonio d’eccezione – afferma Francesca – Essere stata scelta da Daniel e D’Asia Baldwin è stato un grande onore per la mia agenzia ‘Francesca Pittau Wedding Planner & Designer’. Gli facciamo tantissimi auguri per una lunga e serena vita insieme”.

E non c’era nessun dubbio che la grande festa andasse alla perfezione, considerate le competenze e l’attenzione di Francesca per ogni minimo dettaglio.

Daniel Baldwin ha scelto Iglesias per il suo grande giorno perché nel 2003 la piccola cittadina fu luogo di diverse scene per il film Ancient Warriors, con Franco Columbu, Richard Lynch e Michelle Hunziker, facendo completamente innamorare l’attore.

Nella sua lunga carriera, Baldwin ha interpretato il ruolo del detective Beau Felton nella serie TV della NBC Homicide: Life on the Street, ha anche recitato in Ned Blessing: The True Story of My Life (1992), Mulhoolland Falls (1996), (1998) ,The Pandora Project (1998), Stealing Candy (2002), Paparazzi (2004) e Grey Gardens (2009).

Ha ospitato The Daniel Baldwin Show sulla stazione radio WTLA di Siracusa dal 2017 al 2019. È stato anche presentatore della serie televisiva truTV Presents: World's Dumbest. Nel febbraio 2019, è apparso su Celebrity Rehab con il dottor Drew.