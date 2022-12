Giornalismo sardo in lutto: è morto Gianni Filippini

Storico direttore dell’Unione Sarda dal 1977 al 1986

Di: Redazione Sardegna Live

È morto oggi a Cagliari, all’età di 90 anni, Gianni Filippini, storico direttore dell'Unione Sarda. Nella sua lunga carriera Filippini è stato direttore del quotidiano dal 1977 all'86 e poi a lungo editorialista e direttore editoriale, ruolo ricoperto sino a pochi anni fa. È stato anche protagonista in tv con la conduzione della trasmissione "Sardegna d'autore" su Videolina, andata in onda per 15 anni. Filippini ha ricoperto anche la carica di assessore comunale alla Cultura nella Giunta guidata da Mariano Delogu.