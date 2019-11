Iglesias dice no all’abbandono dei rifiuti

Successo per “Puliamo il mondo 2019”

Di: Antonio Caria

È stato un successo a Iglesias per “Puliamo il mondo 2019”, organizzata da Legambiente con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

I volontari, che hanno preso parte alla giornata di sensibilizzazione ambientale, si sono adoperati per dire no all’inciviltà, raccogliendo varie buste di rifiuti in giro per la città.

“Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti – ha sottolineato l'Assessore all'Ambiente Francesco Melis – che, malgrado il tempo inclemente, hanno dato un importante contributo per contrastare l'incuria di chi sporca la Città con i propri rifiuti”.