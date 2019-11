Chiusura del Pronto Soccorso di Ghilarza. Mauro Pili: “Ennesima folle decisione di una sanità regionale governata da incompetenti”

Il leader di Unidos: “Un'interruzione gravissima di pubblico servizio”

Di: Antonio Caria

Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ghilarza resterà chiuso. La notizia è arrivata ieri dopo un incontro avvenuto ieri al quale ha partecipato anche l’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

Sulla vicenda ha preso posizione il leader di Unidos, Mauro Pili: “Si tratta dell'ennesima folle decisione di una sanità regionale governata da incompetenti che niente ha fatto per tutelare i servizi essenziali per i cittadini”, queste le due parole.

“Chiudere il pronto soccorso di Ghilarza – queste ancora le parole di Mauro Pili – è pari a chiudere l'ospedale proprio per la funzione della struttura emergenziale in quel territorio con la scusa dell'assenza di medici si portano avanti le scellerate decisioni di Arru e compagni, confermando che non esiste alcuna differenza tra destra e sinistra”.

“Tutte e due gli schieramenti stanno foraggiando il mater olbia dei ricchi sceicchi del Qatar a scapito dei servizi essenziali della Sardegna ed è strano che ad Olbia trovino tutti i medici che vogliono, a Ghilarza No. Una vergogna, un abuso, un'interruzione gravissima di pubblico servizio. Se non lo farà il comitato – conclude – saremo noi a denunciare alla Procura questo ennesimo attacco alla salute pubblica”.