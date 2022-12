Sassari. Chiusa discoteca sovraffollata con musica oltre l’orario consentito

Blitz della Polizia, denunciato il gestore

Di: Redazione Sardegna Live

Una discoteca di Sassari è stata chiusa e messa sotto sequestro dopo l'intervento della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sassari che ha accertato la presenza di 500 persone nonostante la capienza massima consentita ne indicasse 150.

Gli agenti hanno, inoltre, accertato l'impiego di tre operatori addetti ai servizi di controllo di pubblici spettacoli privi della prescritta abilitazione, ai quali è stata contestata una sanzione amministrativa.

Dopo aver fatto evacuare il locale aprendo tutte le uscite per far defluire i clienti presenti, i poliziotti hanno sanzionato il gestore del locale per la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito.

L'uomo è stato poi denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Il provvedimento di sequestro è stato emanato dal Gip su istanza del magistrato.