Spara a due colleghi mandandoli all'ospedale, poi si suicida: dramma all'Ecocentro di Alghero

Il fatto è avvenuto questa mattina, all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

Ha aperto il fuoco contro due suoi colleghi, alle prime luci dell'alba. Antonio Urgias, 49 anni, si è poi suicidato sparandosi un colpo alla testa.

E' successo nella zona industriale di Alghero questa mattina, dove Sergio Florulli e Ivan Cherchi, lavoratori dell'Ecocentro di Ungias Galantè, sono stati feriti alle gambe.

Entrambi trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Secondo le prime indiscrezioni, l'intervento di un terzo operatore avrebbe evitato guai peggiori per i due feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto. 

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO