Contromano per le vie di Cagliari

Una donna è rimasta ferita

Di: Redazione Sardegna Live

Spettacolare incidente questa mattina nel centro di Cagliari.

Una donna di 47 anni, alla guida di una Fiat Cubo ha percorso via dei Giunchi verso via Bellavista in senso contrario a quello consentito.

Arrivata all’incrocio tra le due strade si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da una 53enne anche lei cagliaritana.

L’auto di quest’ultima si è ribaltata su un fianco e si è schiantata contro una Citroen e una Peugeot in sosta. Per la donna più anziana è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasporto al Botzu, in codice giallo, per accertamenti.

La polizia municipale si è occupata di eseguire i rilievi di legge.