Elicottero su nave da crociera per soccorrere passeggera

Ottantunenne irlandese trasportata all'ospedale Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Passeggera colta da malore a bordo di una nave da crociera al largo di Capo Carbonara. E scatta subito il soccorso in elicottero della Guardia Costiera di Cagliari con trasporto della donna all'ospedale Brotzu.

L'operazione è partita poco dopo le 8, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione da parte della Nave da crociera MSC "Bellissima", proveniente da Napoli e diretta a Palma di Maiorca, in navigazione a circa 45 miglia nautiche a Est da Capo Carbonara.

Vittima del malore una passeggera di nazionalità irlandese di 81 anni con una grave insufficienza respiratoria e polmonite bisognosa di urgente assistenza medica. Considerata la gravità dell'emergenza e la necessità di un'evacuazione medica immediata, la sala operativa ha predisposto il volo di un elicottero delle quarta Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca e soccorso in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che consentono l'appontaggio o il recupero in verticale.

L'elicottero della Guardia Costiera "Nemo" ha effettuato il recupero della passeggera e di suo marito per poi affidare la donna alle cure del personale medico. La nave ha ripreso la navigazione verso il porto di destinazione. L'operazione di soccorso si è conclusa alle ore 9.30 con l'atterraggio dell'elicottero della Guardia Costiera alla base di Decimomannu.