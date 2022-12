Fuoristrada giù da un ponte a Marreri, conducente soccorso dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta in località “Marreri”, presso la strada di collegamento tra il centro abitato di Nuoro e la 131 DCN, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un fuoristrada è andato al di fuori della carreggiata, precipitando sotto un ponte di attraversamento di una condotta di deflusso per l’acqua piovana. Singolari le operazioni di soccorso messe in atto dai soccorritori che hanno dovuto allestire una sorta di “rampa” per il recupero della persona coinvolta.

Il conducente dell’automezzo, un uomo nuorese di 46 anni, fortunatamente non ha riportato gravi contusioni rimanendo pressoché illeso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, hanno operato due ambulanze del 118 e due pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Nuoro e della Polizia Stradale.