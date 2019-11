Crolla il tetto della cucina: dramma scampato a Siliqua

La famiglia, vista l'ora, si trovava nelle camere da letto

Di: Redazione Sardegna Live

Poteva causare una tragedia il crollo che ha interessato all'alba il soffitto della cucina di una casa nel centro abitato di Siliqua

Un'intera famiglia ha rischiato di rimanere sepolta fra le macerie in seguito dal cedimento strutturale che ha fatto venire giù travi e tegole. Erano le 6 di questa mattina e, vista l'ora, la famiglia si trovava fortunatamente nella zona notte.

Il crollo è avvenuto in via Fratelli Cervi 21, dove subito sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno puntellato il resto dell'abitazione, dichiarata inagibile. La famiglia è stata sistemata momentaneamente in un altro alloggio.

Le piogge incessanti degli ultimi giorni potrebbero aver aggravato i problemi sicuramente già esistenti nella copertura dell'edificio.