Villanova Tulo: controlli alla circolazione stradale: due denunce e una patente ritirata

Un fine settimana nero per due automobilisti del Sarcidano

Di: Redazione Sardegna Live

I servizi di prevenzione in fascia serale e notturna lungo le principali strade di collegamento del Sarcidano hanno permesso, ai carabinieri della stazione di Villanova Tulo, di deferire due persone.

Un 27enne è stato denunciato perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito. I militari della compagnia di Isili hanno provveduto anche al ritiro della patente del giovane.

In un secondo posto di blocco invece un 26enne è stato trovato in possesso di un coltello ed è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.