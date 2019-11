Auto contro moto: ferita una donna di 56 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio in via Is Guadazzonis.

Il conducente di una Lancia Delta, un 71enne cagliaritano, mentre svoltava a sinistra da via Is Guadazzonis verso via Fracastoro si è scontrato con una moto Ducati Monter condotta da una cagliaritana di 56 anni che percorreva via Is Guadazzonis in direzione via Dei Conversi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118: la motociclista è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Marino.

Sul luogo dell’incidente la Polizia Municipale per i rilievi di legge.