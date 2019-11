Cagliari. La Polizia stradale ricorda le vittime della strada

In programma, domani, vari eventi di sensibilizzazione

Di: Redazione Sardegna Live

La terza domenica di novembre in tutta Italia, ogni anno, ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Anche la polizia stradale scende in campo e promuove varie iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare la collettività - soprattutto sugli aspetti spesso drammatici che derivano dal mancato rispetto delle regole del Codice della strada - e contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti.

Sarà anche un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari.

I Paesi europei nell’affrontare il problema sulla sicurezza stradale, si sono posti come nuovo obiettivo quello di ridurre nell’arco di 10 anni del 50% il numero delle vittime di incidenti stradali.

In Italia, questo complesso percorso è stato già intrapreso, infatti nel 2018 si sono verificati 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.334 vittime e 242.919 feriti, oltre la metà rispetto ai 7.096 decessi registrati nell’anno 2001.

Anche quest’anno il compartimento polizia stradale per la Sardegna con la collaborazione della sezione polizia stradale di Cagliari, ha organizzato per domani (19 novembre 2019) dalle 9 alle 13, presso la Sala MEM – Mediatica del Mediterraneo del comune di Cagliari, un incontro dedicato agli studenti di diversi istituti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della sicurezza stradale e ricordare tutte le vittime di incidenti, compresi gli appartenenti alle Forze di polizia che tutti i giorni sono sulla strada per compiere il proprio dovere.

L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare soprattutto i giovani, attraverso l’ascolto delle esperienze professionali e personali di coloro che interverranno, e sottolineare l’importanza sul valore della vita umana e sulla gravità delle limitazioni che possono scaturire dal mancato rispetto delle norme di comportamento durante la guida o da stili di vita non proprio consoni.