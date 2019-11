Quartu Sant’Elena. Allontanato dall’abitazione coniugale per maltrattamenti

La moglie lo aveva denunciato a ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Minacce, insulti, denigrazioni e aggressioni fisiche. M.G.P. 54enne di Quartu Sant’Elena non potrà più avvicinarsi né alla moglie né alla sua abitazione. La misura cautelare è scattata sabato scorso in seguito a una denuncia presentata dalla donna lo scorso mese di ottobre.

Dopo diverse settimane di indagini e appostamenti da parte degli uomini del commissariato di polizia di Quartu Sant’Elena, il Gip del tribunale di Cagliari ha emesso l’ordinanza di abbandono immediato dell’abitazione coniugale e mantenere una distanza di almeno 200 metri dalla casa della ex moglie

La Polizia di Stato da sempre attenta ai fenomeni di violenza di genere e domestica che purtroppo vedono ancora le donne come vittime predestinate, svolge quotidianamente un’intensa attività di contrasto e di prevenzione riguardo a quella che purtroppo resta ancora una triste realtà. Il costante lavoro delle donne e degli uomini della polizia, anche attraverso prassi attuative da tempo consolidate, è mirato a contribuire ad un cambiamento culturale, finalizzato ad un’autentica parità di genere, che è un importante segno di evoluzione in una società civile.

Questa riflessione risulta ancora più pregnante in questi giorni in cui ci si accinge a commemorare, il prossimo 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questo ambito, proprio in questi giorni, si riproporrà il Progetto Camper - Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

Il progetto finalizzato alla creazione di un contatto diretto con le donne anche quelle vittime di violenza, prevede la presenza del Camper della Polizia di Stato con a bordo un’equipe multidisciplinare pronta a fornire tutti i consigli utili ed un supporto qualificato alle vittime di violenza composta da Agenti della Polizia di Stato con la costante collaborazione della locale rete antiviolenza.