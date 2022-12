Bitti. Casa prende fuoco e un uomo rischia di morire intossicato: i carabinieri lo portano in salvo

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di salvare la vita del malcapitato, rimasto intrappolato nell'abitazione in fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì scorso a Bitti, è giunta alla centrale operativa dei carabinieri la segnalazione riguardo una casa in fiamme. Così è stata inviata sul posto una pattuglia del Radiomobile, insieme ai Vigili del Fuoco di Nuoro.

I militari, giunti sul posto, si sono trovati di fronte ad una situazione estremamente grave, essendo venuti a conoscenza del fatto che all'interno della casa abitava un uomo. Dopo aver tentato di cercarlo, entrando a più riprese poiché il fumo denso all'interno e le fiamme non consentivano loro di respirare per lunghi periodi, sono riusciti ad individuare in un angolo dell'abitazione una figura rannicchiata, quasi del tutto esanime, corrispondente al residente.

L'uomo, 58 anni, era seminudo ed ormai in balia dei miasmi letali. Trasportato fuori, il malcapitato si è ripreso poco a poco ed è stato successivamente ricoverato presso l'ospedale di Nuoro, dove, ricevuta l'assistenza dal personale sanitario, si è rimesso del tutto.

I Vigili del Fuoco nelle ore successive hanno domato l'incendio, provocato da un incidente domestico. L'intervento tempestivo dei militari di Bitti ha probabilmente consentito di salvare una persona da una morte drammatica.