Tortolì. Nella notte di Natale trovati con 33 ordigni artigianali illegali: denunciati 4 giovani

I controlli dei carabinieri durante tutta la nottata hanno portato al rinvenimento dei candelotti presso l'auto di uno dei giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte del 25 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno organizzato una massiccia presenza sul territorio, così come le giornate precedenti, sia nell’area montana che marina. Ben 5 pattuglie e 15 uomini per garantire una nottata più serena e meno movimentata. Sin da subito gli uomini hanno posto in essere controlli e perquisizioni nei luoghi sospetti o comunque sensibili, identificando e controllando più di 100 persone.

Tuttavia, quasi all’alba è stato controllato dal personale della Stazione di Tortolì un gruppo di ragazzi, tutti ogliastrini, ed all’interno di uno dei due veicoli sono stati rinvenuti 33 candelotti che, dopo gli accertamenti mirati e la radiografia effettuata dall’artificiere del Nucleo investigativo di Nuoro, sono stati classificati come ordigni artigianali di fattura non professionale.

I candelotti rinvenuti e sequestrati non erano confezionati con carta, quindi con lo scopo di creare solamente un forte rumore. Questi venivano confezionati con tubi di PVC con all’interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. L’effetto sarebbe potuto essere sì un grosso rumore, ma soprattutto un propagarsi di schegge (plastica, ferro e legno) anche letale.

Si è scongiurato il peggio ed il materiale verrà analizzato per essere classificato nella scala degli ordigni. Successivamente saranno effettuati accertamenti sulla sostanza e sulla presenza di eventuali impronte e DNA sul materiale. I 4 giovani sono stati tutti deferiti, sequestrati anche gli apparati telefonici allo scopo di arrivare all’apice della piramide di produzione di tali manufatti.

Continueranno in maniera attiva i controlli al fine di prevenire i reati in genere ed in particolare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’utilizzo e detenzione di materiale esplodente.