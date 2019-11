Pullman finisce fuori strada, momenti di paura per i passeggeri

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura si sono vissuti questa sera quando a Sestu, intorno alle 19.30, un pullman è uscito fuori strada mentre percorreva una strada alla periferia del paese in località More Corraxe".

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due automezzi, una squadra di pronto intervento con un Aps autopompa serbatoio e il supporto di un’autogrù.

Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada rimanendo però bloccato con le ruote sul bordo della carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i passeggeri e lo stesso mezzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.