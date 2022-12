"Che Natale è?" il nuovo singolo natalizio di Matteo Becucci e Franca Pinna

Il ricavato, unito ad altre iniziative, sarà devoluto all’associazione “Casa de los Niños” per dare sostegno a bambini e famiglie in difficoltà della Bolivia

Di: Redazione Sardegna Live

“CHE NATALE È?” il nuovo singolo natalizio di Matteo Becucci e Franca Pinna. Un brano che nasce dalla preziosa collaborazione tra il cantautore livornese vincitore della seconda edizione di X Factor e vocal coach di Tale e Quale Show e la storica cantante sarda.

“Che Natale è?”, prodotto artisticamente da Roberto Vernetti, unisce italiano e dialetto sardo, un recupero delle melodie, delle armonie e delle sonorità della tradizione sarda unite al pop natalizio.

Nel testo il concetto di lontananza si eleva come punto di forza al concetto di unione. E Matteo e Franca si uniscono nel canto e nella musica per trasmettere un messaggio di calore verso chi si sente solo ma anche per lanciare un messaggio di identità e appartenenza verso la nostra terra di origine. Per questo motivo hanno scelto di donare una speranza anche a chi è molto lontano e ha bisogno di aiuto: il ricavato del singolo, unito ad altre iniziative, sarà infatti devoluto all’associazione “Casa de los Niños” che opera da alcuni anni nella regione di Cochabamba in Bolivia, per dare sostegno a bambini e famiglie in difficoltà.

Il progetto, prodotto da GP EVENTI, vede il patrocinio della Regione Sardegna.

Matteo Becucci: «Questa canzone vuole essere un inno alla fratellanza fra i popoli perché siamo tutti figli di questa stessa terra»



Franca Pinna: «Gioisco pensando che l’ascolto, sarà determinante per la felicità dei bambini. Come per le Isole, se ci pensiamo bene, non esistono confini; siamo nati tutti sotto la stessa stella>>.

Cenni biografici

Matteo Becucci: esordisce negli anni '90 come corista di Sergio Caputo. Scrive 2 dischi con produzione indipendente. Nel 2009 partecipa e vince la seconda edizione di X Factor, l’edizione più lunga è più vista nella storia di questo talent in Italia. Nello stesso anno si aggiudica il disco d’oro per oltre 35mila copie fisiche vendute. Nel 2010 debutta da protagonista nel mondo dei musical ricoprendo il ruolo di Juda nel Jesus Christ Superstar per la regia di Massimo Romeo Piparo. Dal 2014 al 2016 è protagonista di Tale e Quale show su Rai 1. Dal 2018 a oggi nello stesso programma ricopre il ruolo di vocal coach.

Franca Pinna: Franca figlia d’arte di Nanni Pinna Re della Corsicana e del Canto a “Chiterra” Logudorese degli anni 30- 50. La sua carriera inizia con il padre all’età di 16 anni. L’artista, dotata di voce, di grande estensione e volume, acquisisce tutte le tecniche per modularla secondo la melodia della tradizione.

Nei primi anni 70 insieme, parteciperanno a diverse trasmissioni radiofoniche Rai. Oltre ai palchi della Sardegna e Regioni Italiane, si è esibita oltre che in Europa, anche negli Stati Uniti, Sud America e Vaticano. Su VIDEOLINA, Sardegna1, Rai3 e altre emittenti regionali, nutritissime saranno le puntate in sua presenza e sigle per la trasmissione Sardegna Canta. Premiata nel 2004 con la Navicella d’Argento per il suo impegno culturale, nel promuovere la Sardegna nel mondo. Dal 1973 al 2010 innumerevoli, saranno le sue incisioni tra 45 giri, LP e CD, ultimo” Cantos de Nadale”.