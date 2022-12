Scontro tra due auto sulla statale 130, due feriti in ospedale

Sul posto i medici del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 130 al chilometro 14.800. Due auto, una Bmw e un'utilitaria, si sono scontrate all'altezza del bivio per Decimomannu.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell'utilitaria, trasportata con codice rosso al pronto soccorso, mentre la passeggera che viaggiava con lei non ha avuto bisogno di cure. L'altro conducente è stato portato in codice giallo in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre all'elisoccorso, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e i Carabinieri per i rilievi.