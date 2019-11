Controlli notturni della Polizia Municipale a Stampace e alla Marina: ancora 3 sanzioni ai gestori

Le verifiche degli agenti riguardano anche l’inosservanza dell’ordinanza del sindaco di Cagliari sugli orari dei market

Di: Alessandro Congia

Controlli della Polizia Locale durante le notti di questo fine settimana per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella recente ordinanza n. 69/2019 emanata dal sindaco Truzzu il 5 novembre scorso, quale misura per la tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute pubblica.

Durante i sopralluoghi eseguiti nelle ore notturne nel quartiere Marina e nel rione Stampace, la Polizia Locale ha accertato che due esercizi aventi nella loro offerta commerciale bevande alcoliche e superalcoliche restavano aperti al pubblico in orario vietato; stessa violazione è stata accertata per un distributore automatico di bevande installato nell'ultima zona.

Per i tre titolari è stato elevato verbale di accertamento per 500 euro e si procederà alla comunicazione al servizio comunale competente che in caso di reiterazione nell'arco dei dodici mesi porterà alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo prolungato nel tempo.