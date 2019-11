Ubriaco al volante finisce contro un muro in via Roma: denunciato

L’episodio è avvenuto alle 5.15

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 5.15, un 35enne residente in provincia, alla guida della propria autovettura, nell'affrontare la svolta a destra dalla via Roma verso la via Maddalena, ha perso il controllo del veicolo, andando ad urtare violentemente il muro dell'edificio posto all'incrocio tra le due vie, dove c’è un negozio di arredamento.

I due passeggeri e il conducente non riportavano lesioni. Sottoposto a prova etilometrico da parte degli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, giunti sul posto per i rilievi del sinistro, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,80 (tasso alcolemico consentito p,5 g/l).

Verrà denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. La patente di guida veniva ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro.