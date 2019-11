Aperte le iscrizioni per il concorso musicale "No alle mafie. Parole e musica per don Pino Puglisi"

L'evento promosso dal presidio territoriale “Don Pino Puglisi” dell'associazione Libera

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidio territoriale di Ozieri “Don Pino Puglisi” di Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie promuove il bando di concorso “No alle mafie. Parole e musica per don Pino Puglisi”, in collaborazione con Libera Sardegna, il CSV Sardegna Solidale, il servizio diocesano per la Pastorale Giovanile, e patrocinato dal Comune di Ozieri.

"Il concorso - spiegano gli organizzatori - è dedicato alla figura di don Pino, ucciso da Cosa Nostra il giorno del suo 56º compleanno a motivo del suo costante impegno evangelico e sociale, e che ha messo in campo la propria vita nel dire “no alle mafie”. Finalità principali del concorso: promuovere e stimolare la cultura della legalità in un’ottica di cittadinanza attiva, approfondendo in particolare la figura di don Pino per mantenere viva la memoria storica del nostro Paese, da tempo impegnato in una lotta durissima contro le mafie".

È possibile partecipare scegliendo tra le categorie previste:

- brano musicale inedito;

- composizioni scritte in prosa o poesia;

- Elaborati audio/video (video clip, interviste, musical, ecc.).

Il concorso è rivolto ai cantautori singoli o associati in gruppo, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai gruppi parrocchiali di ragazzi e giovani della Sardegna. È possibile scaricare il bando dalla pagina Facebook “Presidio Don Pino Puglisi Ozieri – Libera contro le mafie”. Tutti i partecipanti dovranno inviare una mail all’indirizzo concorsopresidioliberaozieri@gmail.com per comunicare la propria adesione.

L’organizzazione provvederà ad indicare prontamente il link per il caricamento dei file richiesti, che dovranno essere caricati entro il 31 Gennaio 2020. Sono previsti premi e attestati di partecipazione per i migliori lavori in gara. La premiazione si svolgerà sabato 7 Marzo 2020 a Ozieri, presso il Palazzetto dello Sport “Gian Piero Murratzu”, alla presenza dell’emittente televisiva Videolina. In tale occasione sarà possibile esibire e presentare ogni elaborato che aderisce al bando di concorso.