Ozieri. Maltratta i familiari anche dopo la denuncia: scatta il Codice Rosso per un 66enne

Da tempo l'uomo rendeva la vita della moglie e dei due figli un vero inferno, sottoponendoli a minacce, insulti, umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche

Di: Redazione Sardegna Live

Un pensionato 66enne residente in un paese del Monte Acuto, dopo essere stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Ozieri per maltrattamenti in famiglia, è stato raggiunto nei giorni scorsi da un avviso orale e da un ammonimento per violenza domestica.

Due provvedimenti emessi dal questore di Sassari che, dopo avere ricevuto un rapporto sui fatti inviato dai carabinieri, ha agito in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Da tempo l'umo rendeva la vita della moglie e dei due figli un vero inferno, sottoponendoli a minacce, insulti, umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche. Nemmeno l'intervento dei carabinieri e la denuncia alla Procura erano serviti per far cessare le violenze.

I militari della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, visto che i maltrattamenti continuavano con particolare malvagità, hanno segnalato i fatti al questore che ha applicato il Codice antimafia per l'avviso orale e il Codice Rosso per l'ammonimento.