Daniel Baldwin sceglie Iglesias per il suo matrimonio

Le nozze verranno celebrate il 31 dicembre dal sindaco Mauro Usai

Di: Alessandra Leo

L’attore, regista e produttore americano Daniel Baldwin ha scelto Iglesias come luogo per le sue nozze, che verranno celebrate dal sindaco Mauro Usai la mattina del prossimo 31 dicembre.

A dare la notizia è il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali attraverso la propria pagina Facebook: “Una bella soddisfazione ma soprattutto un’altra bella vetrina per Iglesias e il Sulcis Iglesiente, che rende merito agli investimenti portati avanti in questi anni anche in chiave turistica”

Il matrimonio avrà luogo nella bellissima e caratteristica piazza Municipio, dove sorge la splendida e suggestiva cattedrale di santa Chiara, uno dei simboli della città sulcitana.

Daniel Baldwin ha scelto Iglesias per il suo grande giorno perché nel 2003 costituì lo scenario di diverse scene per il film Ancient Warriors, con Franco Columbu, Richard Lynch e Michelle Hunziker.

Baldwin ne rimase immediatamente colpito e affascinato.

Nella sua lunga carriera, l'attore ha interpretato il ruolo del detective Beau Felton nella serie TV della NBC Homicide: Life on the Street, ha anche recitato in Ned Blessing: The True Story of My Life (1992), Mulhoolland Falls (1996), (1998) ,The Pandora Project (1998), Stealing Candy (2002), Paparazzi (2004) e Grey Gardens (2009).

Ha ospitato The Daniel Baldwin Show sulla stazione radio WTLA di Siracusa dal 2017 al 2019. È stato anche presentatore della serie televisiva truTV Presents: World's Dumbest. Nel febbraio 2019, è apparso su Celebrity Rehab con il dottor Drew.